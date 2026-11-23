Rzeszów Wymachiwał pistoletem hukowym na trybunach. Był poszukiwany

Co trzeba zrobić, aby uzyskać pozwolenie na broń? MSWiA przeanalizuje przepisy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP Jarosław

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Do zdarzenia doszło podczas zabezpieczania meczu piłkarskiego w Wiązownicy. Do funkcjonariuszy podszedł mężczyzna, który poinformował ich o niepokojącym zachowaniu jednego z kibiców. Przekazał policjantom przedmiot przypominający broń i wskazał jego właściciela.

Wymachiwał pistoletem hukowym, był poszukiwany

Podczas legitymowania 42-letniego mieszkańca gminy Wiązownica funkcjonariusze ustalili, że jest on poszukiwany na podstawie nakazu wydanego przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Mężczyzna miał zostać zatrzymany i doprowadzony do zakładu karnego, gdzie ma odbyć karę pięciu miesięcy pozbawienia wolności.

Zabezpieczony przez policję pistolet hukowy Źródło zdjęcia: KPP Jarosław

Według ustaleń policji 42-latek wymachiwał na trybunach przedmiotem przypominającym broń. Był to pistolet hukowy, który został zabezpieczony przez funkcjonariuszy.

Trafił do zakładu karnego

Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań. Usłyszał zarzuty dotyczące popełnienia wykroczeń, między innymi posiadania pistoletu hukowego w okolicznościach wskazujących na zamiar użycia go do popełnienia przestępstwa. Następnie, zgodnie z decyzją sądu, został przewieziony do zakładu karnego.