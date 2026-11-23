Wymachiwał pistoletem hukowym na trybunach. Był poszukiwany
Do zdarzenia doszło podczas zabezpieczania meczu piłkarskiego w Wiązownicy. Do funkcjonariuszy podszedł mężczyzna, który poinformował ich o niepokojącym zachowaniu jednego z kibiców. Przekazał policjantom przedmiot przypominający broń i wskazał jego właściciela.
Wymachiwał pistoletem hukowym, był poszukiwany
Podczas legitymowania 42-letniego mieszkańca gminy Wiązownica funkcjonariusze ustalili, że jest on poszukiwany na podstawie nakazu wydanego przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Mężczyzna miał zostać zatrzymany i doprowadzony do zakładu karnego, gdzie ma odbyć karę pięciu miesięcy pozbawienia wolności.
Według ustaleń policji 42-latek wymachiwał na trybunach przedmiotem przypominającym broń. Był to pistolet hukowy, który został zabezpieczony przez funkcjonariuszy.
Trafił do zakładu karnego
Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań. Usłyszał zarzuty dotyczące popełnienia wykroczeń, między innymi posiadania pistoletu hukowego w okolicznościach wskazujących na zamiar użycia go do popełnienia przestępstwa. Następnie, zgodnie z decyzją sądu, został przewieziony do zakładu karnego.