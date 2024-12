Waży od 170 do 185 ton. Jej zadaniem jest wwiercanie betonowych pali na głębokość 20 metrów. Chodzi o jedną z największych w Europie wiertnic do palowania, która pracuje w Równem (woj. podkarpackie). Wszystko w ramach budowy szlaku Via Carpatia.

W Równem w powiecie krośnieńskim powstanie estakada. Do prac używana jest jedna z największych w Europie wiertnic do palowania. Wszystko w ramach budowy ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19, między węzłami Miejsce Piastowe a Dukla. Trasa będzie częścią szlaku Via Carpatia.

Estakada w Równem - jak zaznacza rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie Joanna Rarus - powstanie w sąsiedztwie terenu górniczego Bóbrka–Równe, gdzie niegdyś prowadzona była intensywna eksploatacja górnicza ropy naftowej metodą otworową oraz za pomocą tzw. kopanek.

To jedna z największych w Europie wiertnic do palowania GDDKiA w Rzeszowie

Skomplikowane warunki geologiczne wymagają użycia odpowiednich technologii

"Przebiega w miejscu, gdzie droga ekspresowa krzyżuje się z drogą powiatową, przejściem dla dużych zwierząt, ciekiem wodnym oraz jezdnią dodatkową. Estakada będzie miała długość 96,9 m, a w najwyższym miejscu pobiegnie na wysokości 18,5 m nad ciekiem wodnym" – wyjaśnia Rarus.

Będzie to najmniejsza z trzech estakad na tym odcinku drogi ekspresowej S19.

"Konstrukcja obiektu to czteroprzęsłowa, ramownicowa estakada oparta na belkach prefabrykowanych typu T. Opiera się na trzech podporach dla każdej z jezdni, co zapewnia jej dużą stabilność i wytrzymałość" - zaznacza rzeczniczka.

Wiertnica przeznaczona jest do pracy w wymagających warunkach

Dodaje, że skomplikowane warunki geologiczne na terenach, po których przebiegać będzie ten odcinek Via Carpatii, wymagają użycia odpowiednich maszyn budowlanych i technologii. Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc przez wzniesienia i doliny.

"Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem osuwisk i obszarów predysponowanych osuwiskowo. Zadaniem wiertnicy jest wzmocnienie podłoża pod podpory estakady za pomocą pali betonowych o długości 20 metrów" - zaznacza.

Wiertnica wykorzystywana na S19 przeznaczona jest do pracy w wymagających warunkach, np. przy budowie mostów, wykonywaniu głębokich fundamentów wieżowców czy największych obiektów przemysłowych.

Będzie wwiercać pale na głębokość 20 metrów GDDKiA w Rzeszowie

Niezbędne też będzie użycie dodatkowych urządzeń

Rarus podaje, że waga robocza maszyny (LB-44 510) wynosi od 170 do 185 ton, zaś głębokość wiercenia pali na estakadzie w Równem wynosi 20 metrów. Przewidziane są wiercenia pali pod podporami oraz wiercenie palisad, które mają zabezpieczyć teren znajdujący się w strefie obiektu.

Dodaje, że do wykonania pali niezbędne jest użycie dodatkowych urządzeń, m.in. pompy do betonu, dźwigu do podawania zbrojenia do otworu z betonem. Potrzebna będzie też koparka pomocnicza odbierająca urobek wydobywany z otworu oraz wibromłot używany do pogrążania zbrojenia wewnątrz pala.

Powstanie łącznie 20 obiektów inżynierskich

W zakres prac na budowie S19 Miejsce Piastowe - Dukla wchodzi budowa nowego odcinka drogi ekspresowej o długości 10,1 km, o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Powstanie także węzeł drogowy zlokalizowany w rejonie miejscowości Dukla, łączący drogę ekspresową S19 z obecną drogą krajową nr 19 oraz drogą powiatową relacji Zręcin–Wietrzno–Zboiska.

Rarus zaznaczyła, że rozwiązania projektowe węzła (typu karo) umożliwiają późniejsze włączenie do niego nie tylko drogi krajowej i drogi powiatowej, ale także drogi wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice–Nowy Żmigród–Dukla, o co wnioskowały tamtejsze władze samorządowe.

Na tym odcinku S19, w ciągu głównym drogi ekspresowej, powstanie łącznie 20 obiektów inżynierskich. Będą to trzy estakady, pięć wiaduktów, dziewięć mostów, jedno przejście dolne dla średnich zwierząt i dwa przepusty, przejście górne dla dużych zwierząt nad drogą ekspresową, a także pięć konstrukcji oporowych.

Waga robocza maszyny wynosi od 170 do 185 ton GDDKiA w Rzeszowie

"Droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska. Przebudowane lub rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki wodne i urządzenia melioracyjne. Wybudowane zostaną również dwa Miejsca Obsługi Podróżnych na wysokości miejscowości Równe" - wyliczyła rzeczniczka.

Via Carpatia ma łączyć Europę Północną z Południową

Wykonawcą prac jest firma Strabag. Wartość umowy to prawie 479 mln zł.

Szlak Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km długości. W skład szlaku Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Aktualnie kierowcy korzystają już z 81,8 km tej trasy.

Estakada powstanie w sąsiedztwie terenu, gdzie niegdyś prowadzona była intensywna eksploatacja ropy naftowej GDDKiA w Rzeszowie

Autorka/Autor:tm

Źródło: PAP