Rzeszów Uciekli policji na motocyklach. Przed sądem rodzinnym już nie Damian Nowicki |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Podkarpacka

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Do zdarzenia doszło 15 października w miejscowości Kostków w powiecie jarosławskim. Około godz. 18 funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu zwrócili uwagę na dwie postaci jadące obok siebie na motocyklach typu cross. Pojazdy nie posiadały wymaganych świateł ani tablic rejestracyjnych.

Policjanci podjęli próbę zatrzymania ich do kontroli drogowej, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, ale motocykliści nie zastosowali się do poleceń. Gwałtownie przyspieszyli i zaczęli uciekać.

Niebezpieczna ucieczka przed policją

Pościg trwał krótko, ponieważ motocykliści rozdzielili się. Jeden pojechał w kierunku Pełkiń, a drugi w stronę Jarosławia. Policjanci ruszyli za kierującym się w stronę miasta. Motocyklista nie zamierzał się zatrzymać, a podczas jazdy wielokrotnie stwarzał zagrożenie na drodze, między innymi, jadąc na jednym kole, przejeżdżając przez linię ciągłą i zmuszając innych kierowców do zatrzymania pojazdów i zmiany kierunku jazdy. W pewnym momencie wjechał na błotnistą polną drogę, gdzie policjanci stracili go z pola widzenia.

Dwóch 14-latków na motocyklach uciekało przed policją Źródło zdjęcia: Policja Podkarpacka

Funkcjonariusze ustalili tożsamość obu kierujących motocyklami. Okazali się 14-letnimi mieszkańcami gminy Jarosław. Obaj chłopcy przyznali się, a w garażu na terenie posesji jednego z nich znaleziono oba motocykle, którymi wcześniej kierowali.

- Zebrane materiały zostaną przekazane do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, który oceni zachowanie obu nastolatków i zdecyduje o ich dalszym losie - mówi asp. szt. Anna Długosz.