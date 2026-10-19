Dziecko potrącone na terenie przedszkola. Trafiło do szpitala
W poniedziałek 19 października około godziny 11 służby ratunkowe zostały powiadomione o poważnym wypadku z udziałem dziecka na terenie w przedszkola przy ulicy Rejtana w miejscowości Jedlicze (województwo podkarpackie).
Policja nie informuje, jak doszło do wypadku.
- Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że wyjaśniane są okoliczności potrącenia trzyletniego dziecka, do którego doszło dzisiaj w godzinach przedpołudniowych na terenie jednego z przedszkoli w powiecie krośnieńskim. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala w Rzeszowie - powiedziała młodsza aspirant Sara Bania-Nowak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.
Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale jak przekazła policja, ze względu na złe warunki pogodowe, dziecko przewiezione zostało do szpitala w Rzeszowie karetką. Jego stan służby określają jako ciężki.
Na miejscu zdarzenia działają policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności zdarzenia.