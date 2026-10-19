Rzeszów Dziecko potrącone na terenie przedszkola. Trafiło do szpitala Damian Nowicki |

Dziecko potrącone na terenie przedszkola. Trafiło do szpitala Źródło wideo: Krosno112 Źródło zdj. gł.: Krosno112

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W poniedziałek 19 października około godziny 11 służby ratunkowe zostały powiadomione o poważnym wypadku z udziałem dziecka na terenie w przedszkola przy ulicy Rejtana w miejscowości Jedlicze (województwo podkarpackie).

Policja nie informuje, jak doszło do wypadku.

- Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że wyjaśniane są okoliczności potrącenia trzyletniego dziecka, do którego doszło dzisiaj w godzinach przedpołudniowych na terenie jednego z przedszkoli w powiecie krośnieńskim. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala w Rzeszowie - powiedziała młodsza aspirant Sara Bania-Nowak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.

Potrącony 3-latek w Jedliczu Źródło zdjęcia: Krosno112

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale jak przekazła policja, ze względu na złe warunki pogodowe, dziecko przewiezione zostało do szpitala w Rzeszowie karetką. Jego stan służby określają jako ciężki.

Na miejscu zdarzenia działają policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności zdarzenia.