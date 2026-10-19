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Rzeszów

Dziecko potrącone na terenie przedszkola. Trafiło do szpitala

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Potrącony 3-latek w Jedliczu2
Dziecko potrącone na terenie przedszkola. Trafiło do szpitala
Źródło wideo: Krosno112
Źródło zdj. gł.: Krosno112
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Trzyletni chłopiec został potrącony na terenie przedszkola w miejscowości Jedlicze na Podkarpaciu. Dziecko trafiło do szpitala. Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku.

W poniedziałek 19 października około godziny 11 służby ratunkowe zostały powiadomione o poważnym wypadku z udziałem dziecka na terenie w przedszkola przy ulicy Rejtana w miejscowości Jedlicze (województwo podkarpackie).

Policja nie informuje, jak doszło do wypadku.

- Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że wyjaśniane są okoliczności potrącenia trzyletniego dziecka, do którego doszło dzisiaj w godzinach przedpołudniowych na terenie jednego z przedszkoli w powiecie krośnieńskim. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala w Rzeszowie - powiedziała młodsza aspirant Sara Bania-Nowak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.

Potrącony 3-latek w Jedliczu
Potrącony 3-latek w Jedliczu
Źródło zdjęcia: Krosno112

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale jak przekazła policja, ze względu na złe warunki pogodowe, dziecko przewiezione zostało do szpitala w Rzeszowie karetką. Jego stan służby określają jako ciężki.

Na miejscu zdarzenia działają policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Źródło: tvn24.pl, Krosno112
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Tagi:
Katastrofa śmigłowca LPRPolicjaWypadekStrażakStraż pożarna
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