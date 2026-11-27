Rzeszów Uszkodzone auto stało na torach. Właściciel nie chciał powiedzieć, kto kierował Oprac. Tomasz Mikulicz |

Boguchwała (Podkarpackie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Podkarpacka Policja

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W niedzielę 15 listopada, tuż przed godziną 23, policja otrzymała zgłoszenie, że na torowisku w Boguchwale stoi uszkodzone Audi.

Na miejscu okazało, że w aucie nikogo nie było, a samochód miał wyraźne uszkodzenia blacharsko-lakiernicze.

Auto stało na torach Źródło zdjęcia: Podkarpacka Policja

Zjechał z rampy i zatrzymał się na torowisku

"Wystrzelone poduszki powietrzne sugerowały, że w chwili zdarzenia w Audi znajdowali się kierowca i pasażer. Kierujący prawdopodobnie stracił panowanie nad autem, najechał na krawężnik, zjechał z rampy i zatrzymał się na torowisku uszkadzając pojazd" - czytamy w komunikacie Podkarpackiej Policji.

Funkcjonariusze ustalili dane 49-letniego właściciela samochodu, ale tej nocy nie udało się z nim skontaktować.

Ukarali właściciela auta mandatem

Kiedy ostatecznie go przesłuchali, ten odmówił odpowiedzi na pytanie, kto siedział za kierownicą Audi. Został za to ukarany mandatem w wysokości 5 tysięcy złotych. Policja nadal wyjaśnia sprawę.

Czynności prowadzone są w kierunku naruszenia przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym.