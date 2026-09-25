Rzeszów Atak nożownika w klasztorze. Prokuratura zamierza postawić zarzuty Oprac. Piotr Krysztofiak |

Prokuratura poinformowała, że 31-latek nadal przebywa w szpitalu. Skieruje wniosek o jego tymczasowe aresztowanie Źródło zdj. gł.: TVN24

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Prokuratura czeka na opinię biegłego, czy mężczyzna może zostać przesłuchany. Ma natomiast już sformułowane zarzuty, które 31-latek ma usłyszeć.

To zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa pokrzywdzonych i spowodowania ciężkich obrażeń ciała.

- Zostali powołani biegli do wydania opinii czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności. Jeżeli stan zdrowia nie pozwoli na wykonywanie dzisiaj tych czynności zarzuty te nie zostaną mu formalnie ogłoszone i może nie być dzisiaj przesłuchany. W takiej sytuacji złożymy wniosek do sądu o aresztowanie Ihora M., w posiedzeniu wówczas będzie uczestniczył ustanowiony dla niego obrońca z urzędu, z takim wnioskiem prokurator już wystąpił do sądu - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, prokurator Małgorzata Taciuch-Kura.

- Prokurator powołał też biegłego tłumacza, aby uczestniczył w czynnościach procesowych, aby dokonywał translacji pism procesowych, które będą konieczne do doręczenia - dodała prokurator.

31-latek przebywa w szpitalu

Prokurator odpowiedziała też, dlaczego może nie dojść dzisiaj do przesłuchania mężczyzny.

- Jest nadal hospitalizowany i wymaga opieki medycznej, pozostaje pod opieką lekarską, stąd właśnie mamy tę wątpliwość, że może nie być możliwe w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania wykonanie z jego udziałem czynności procesowych, ale tutaj kodeks karny przewiduje alternatywę, co w takiej sytuacji, a w takiej sytuacji nie będzie przesłuchany i prokuratura wystąpi do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, a w sytuacji kiedy stan zdrowia się poprawi, będzie możliwe wykonywanie czynności procesowych, wówczas niezwłocznie ten pan zostanie przesłuchany - wyjaśniła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Dopytywana czy chodzi o kwestię poczytalności mężczyzny, prokurator odpowiedziała, że "mówimy tutaj o aspektach psychicznych, jak i fizycznych". - Jeżeli chodzi o jego stan fizyczny, to on został zaopatrzony medycznie, bo odniósł także obrażenia, ale przede wszystkim nam tutaj chodzi o tę sferę psychiczną - przekazała.

Wjechał samochodem bez OC

- W nocy 23 września podejrzany wjechał do Polski przez przejście graniczne w Świecku z terenu Niemiec, udając się na przejście graniczne w Korczowej, gdzie chciał wjechać na teren Ukrainy. Nie wjechał tam z uwagi na to, że jego pojazd nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Pojazd został zatrzymany i w tym momencie został poddany oględzinom - poinformowała Bożena Harasz-Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Dodała, że mężczyzna z przejścia w Korczowej "został przewieziony samochodem prywatnym przez inne osoby na teren Jarosławia". - Nie wiemy jednak, czy został wysadzony bezpośrednio na terenie opactwa, czy też w innym rejonie miasta, a na to miejsce udał się pieszo - przekazała.