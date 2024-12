Instruktor pływania podtapiał dziecko. Tłumaczył się "osobistymi przeżyciami"

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko instruktorowi pływania, który w Złotowie (woj. wielkopolskie) miał podtapiać jednego z kursantów. Mężczyzna przyznaje się do winy, tłumaczy, że jego zachowanie wynikało z "przeżyć, które tego dnia go spotkały".

Wszystko widać na nagraniach

- Prokurator uznał, że mężczyzna doprowadził do naruszenia nietykalności cielesnej tego młodego człowieka, ale przede wszystkim naraził go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Takie zarzuty ten 33-letni mężczyzna usłyszał, przyznał się do stawianego zarzutu, złożył wyjaśnienia, przeprosił za swoje zachowanie, stwierdził, że było to powodem jego osobistych przeżyć, które tego dnia go spotkały - wyjaśnia Wawrzyniak.