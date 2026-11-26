Zginęły trzy osoby. Po tragicznym wypadku policja otrzymała nagranie
Kościańska policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku na drodze między miejscowościami Jasień i Piotrkowice (Wielkopolska), w którym zginęło dwóch 18-latków i jeden 20-latek.
BMW, którym podróżowali zjechało z drogi, uderzyło w drzewo i stanęło w płomieniach. Nikt nie przeżył.
Dostali nagranie, teraz je analizują
Policjanci prowadzący tę sprawę otrzymali nagranie, które może dotyczyć tego wypadku.
- Jest to nagranie, na którym widać jak osoby jadą autem z nadmierną prędkością, między 150 a 200 kilometrów na godzinę. Nie widać twarzy podróżujących ani auta, w którym są. Będziemy ustalać, czy nagranie faktycznie powstało w tym BMW. A jeśli tak, to kiedy - mówi tvn24.pl Jarosław Lemański, rzecznik kościańskiej policji.
Nagranie nie pochodzi z monitoringu, czy kamerki samochodowej - powstało w aucie, które przekroczyło prędkość.
Jeśli okaże się, że nagranie dotyczy tego wypadku, to kluczowe będzie to, kiedy powstało. Jeśli tuż przed tym jak BMW uderzyło w drzewo, to być może pozwoli to ustalić, kto siedział za kierownicą. - Na razie musimy przeanalizować to nagranie - dodaje Lemański.
Funkcjonariusze podejrzewają, że mógł samochód mógł prowadzić 18-latek, który od roku miał prawo jazdy.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że auto, które brało udział w wypadku, zarejestrowano miesiąc temu.