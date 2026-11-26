Poznań Zginęły trzy osoby. Po tragicznym wypadku policja otrzymała nagranie Aleksandra Arendt-Czekała |

W tragicznym wypadku zginęły trzy młode osoby Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kościan112

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Kościańska policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku na drodze między miejscowościami Jasień i Piotrkowice (Wielkopolska), w którym zginęło dwóch 18-latków i jeden 20-latek.

BMW, którym podróżowali zjechało z drogi, uderzyło w drzewo i stanęło w płomieniach. Nikt nie przeżył.

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Dostali nagranie, teraz je analizują

Policjanci prowadzący tę sprawę otrzymali nagranie, które może dotyczyć tego wypadku.

- Jest to nagranie, na którym widać jak osoby jadą autem z nadmierną prędkością, między 150 a 200 kilometrów na godzinę. Nie widać twarzy podróżujących ani auta, w którym są. Będziemy ustalać, czy nagranie faktycznie powstało w tym BMW. A jeśli tak, to kiedy - mówi tvn24.pl Jarosław Lemański, rzecznik kościańskiej policji.

Nagranie nie pochodzi z monitoringu, czy kamerki samochodowej - powstało w aucie, które przekroczyło prędkość.

BMW podróżowały trzy młode osoby Źródło zdjęcia: Kościan112

Jeśli okaże się, że nagranie dotyczy tego wypadku, to kluczowe będzie to, kiedy powstało. Jeśli tuż przed tym jak BMW uderzyło w drzewo, to być może pozwoli to ustalić, kto siedział za kierownicą. - Na razie musimy przeanalizować to nagranie - dodaje Lemański.

Funkcjonariusze podejrzewają, że mógł samochód mógł prowadzić 18-latek, który od roku miał prawo jazdy.

Auto uderzyło w drzewo Źródło zdjęcia: Kościan 112

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że auto, które brało udział w wypadku, zarejestrowano miesiąc temu.