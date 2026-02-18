Potrącił rowerzystę i uciekł. Apel policji

Powiat poznański (woj. wielkopolskie) Źródło: Google Maps

O godzinie 5 rano w Stęszewku koło Pobiedzisk (Wielkopolska) 52-letni rowerzysta został potrącony. Sprawca wypadku nie jest znany, bo uciekł.

- Na miejscu wciąż pracuje nasza ekipa śledcza. Działają też policjanci kryminalni, którzy starają się ustalić jaki samochód brał udział w tym śmiertelnym potrąceniu - przekazał mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Mężczyzna jechał rowerem Źródło: Wielkopolska policja

Funkcjonariusze zwracają się z apelem do wszystkich osób, które w środę rano przejeżdżały przez Stęszewko ulicą Wronczyńską. - Apelujemy do tych osób, żeby skontaktowały się z nami, ponieważ potrzebujemy informacji, które mogą być pomocne do ustalenia sprawcy tego wypadku. Wszystkie te osoby mogą dzwonić pod numer 47 77 156 13 - powiedział mł. insp. Borowiak.

