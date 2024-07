Trzynastolatek przeleciał przez maskę i upadł obok pojazdu. Nagranie

Co się wydarzyło?

- Kobieta kierująca toyotą, włączając się do ruchu z parkingu, nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu i doprowadziła do zderzenia z poruszającym się drogą dla pieszych i rowerów 13-latkiem, który kierował rowerem. Na szczęście chłopakowi nic się nie stało - poinformowała podinsp. Ewa Kasińska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Śremie.

Sprawa zakończyła się postępowaniem mandatowym dla kierującej toyotą. Jednak, jak mówi rzeczniczka, w tej sytuacji najistotniejsze jest to, że ani kierująca autem, ani rowerzyści nie zachowali należytej ostrożności, przez co wszystko mogło się skończyć tragicznie.

- Nastolatkowie powinni w tej sytuacji jechać wolniej, ale zgodnie z prawem oni nie odpowiadają w postępowaniu mandatowym. Dorośli często zachowują się w sposób nieprzemyślany, a co dopiero dzieci. Nie chcemy tu piętnować ich zachowania tylko zwrócić uwagę na to, by zawsze stosować zasadę ograniczonego zaufania. Mamy nadzieję, że publikacja tego nagrania stanie się przyczynkiem do rozmowy rodziców z dziećmi na temat tego jak bezpiecznie zachować się na drodze. Brak rozwagi, brawura mogą doprowadzić do nieszczęścia.