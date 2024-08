Jest porozumienia w sprawie rozbiórki spalonej kamienicy

Skomplikowana sytuacja prawna

Mimo to, wykonawca - firma Jaxa-Pol - zgodził się w sobotę na rozpoczęcie prac rozbiórkowych. Te rozpoczną w poniedziałek, a ich koszt to ponad milion złotych.

Biegły, który przyjedzie z prokuratorem, ma nadzorować sposób rozbierania budynku, tak, by nie zostały zniszczone ewentualne dowody.

Mieszkańcy kamienicy naprzeciwko spalonego budynku, którzy zostali ewakuowani w związku z poruszeniem się jednej z naruszonych przez ogień ścian, będą mogli wrócić do mieszkań, kiedy rozebrane zostaną dwie najwyższe kondygnacje. Mniej szczęścia mają mieszkańcy kamienic przylegających - oni będą musieli zaczekać do zakończenia prac rozbiórkowych.

Pożar kamienicy i śmierć strażaków

Do pożaru i wybuchu w kamienicy przy ul. Kraszewskiego 12 w Poznaniu doszło w nocy z soboty na niedzielę. Służby wezwano do pożaru w piwnicy. Mieszkańcy zaczęli ewakuację przed przyjazdem służb. Pięć minut po zgłoszeniu strażacy byli już na miejscu. Podczas przeszukiwania piwnicy, w której szukali źródła ognia, doszło do dwóch wybuchów, po których pożar szybko się rozwinął.