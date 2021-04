Podbiegł i uderzył starszego pana w głowę. Mężczyzna upadł na posadzkę

Poznańska policja zatrzymała sprawcę ataku na 80-latka, do którego doszło w przejściu pod Rondem Kaponiera. Napastnik podbiegł do starszego mężczyzny i znienacka uderzył go ręką w tył głowy.

Do napaści doszło w Niedzielę Wielkanocną o godzinie 20.35 w przejściu podziemnym pod Rondem Kaponiera w Poznaniu. Mężczyzna szedł w kierunku wyjścia od strony wieżowca Bałtyk i dochodził do ruchomych schodów, gdy nagle zaszedł go od tyłu mężczyzna w średnim wieku i uderzył w tył głowy dłonią. Senior upadł na ziemię. Sytuację widział mężczyzna, który akurat schodził w dół.

Zgłosił się na policję, ta zabezpieczyła monitoring

80-latek we wtorek po świętach zgłosił sprawę do Komisariatu Policji na Jeżycach. Jak tłumaczył, został zaatakowany przez nieznanego mu mężczyznę, który znienacka uderzył go pięścią w tył głowy, w wyniku czego upadł na ziemię.

- Kryminalni z jeżyckiego komisariatu, słysząc to, natychmiast zaangażowali się w sprawę, aby ustalić sprawcę tego czynu - informuje Marta Mróz z poznańskiej policji.

Udało się zabezpieczyć nagranie z monitoringu pokazujące całe zajście i potwierdzające wersję pokrzywdzonego. Na nagraniu widać, jak sprawca ataku chwilę wcześniej kopie stojący pod rondem automat.

Musieli go obezwładnić

Policjantom na podstawie nagrań udało się wytypować osobę, która mogła dokonać tego przestępstwa.

- 16 kwietnia w godzinach porannych podejrzewany został zatrzymany przez funkcjonariuszy w mieszkaniu przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu. W trakcie zatrzymania mężczyzna był agresywny w związku z tym został przez policjantów obezwładniony i doprowadzony do miejscowego komisariatu - podaje Mróz.

Mężczyzna przyznał się do popełnionego czynu, twierdząc, że w czasie zdarzenia był pod wpływem alkoholu.

- Zaatakował starszego pana bez powodu - informuje Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji. I podkreśla: - O włos nie doszło do tragedii. Starszy pan po silnym uderzeniu upadł i omal nie uderzył głową o kamienną posadzkę.

44-latek usłyszał już zarzut uszkodzenia ciała za co grozi mu do 2 lat więzienia.

Autor:FC

Źródło: TVN 24 Poznań