Atak nożownika w Poznaniu Źródło: TVn24

Atak nożownika w Poznaniu. Mężczyzna został raniony przed sklepem, do którego przyjechał z synem. Napastnikowi nie spodobało się to, w jaki sposób 50-latek zaparkował. W pewnym momencie wyjął nóż i ugodził go w brzuch. Pokrzywdzony trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Podejrzanego 57-latka zatrzymano.

Do zdarzenia doszło w piątek, około godziny 16 na ulicy Jeżyckiej w Poznaniu. Powodem kłótni był źle zaparkowany samochód. 57-latek miał uszkodzić auto, rysując lakier. Kiedy właściciel pojazdu zareagował, mężczyzna ugodził go nożem w brzuch i uciekł.

- Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia zorganizowano obławę. Późnym wieczorem podejrzany mężczyzna został zatrzymany przez poznańskich policjantów. Funkcjonariusze zabezpieczyli nóż. Zatrzymany mężczyzna ma 57 lat. Mieszkał w pobliżu, gdzie doszło do zdarzenia. Obecnie przebywa w jednym z poznańskich komisariatów i jest oddany do dyspozycji prokuratora z Prokuratury Rejonowej na Jeżycach - powiedział nadkomisarz Maciej Święcichowski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Atak nożownika w Poznaniu Źródło: poznanmoment Instagram

Wstępna kwalifikacja: usiłowanie zabójstwa

Pokrzywdzony 50-letni mężczyzna został zabrany karetką pogotowia do szpitala, gdzie przeszedł operację. Jego stan jest stabilny.

Prokuratura wstępnie kwalifikuje to zdarzenie jako usiłowanie zabójstwa. - Po przedstawieniu zatrzymanemu zarzutów i po jego przesłuchaniu, skieruje wniosek o tymczasowy areszt - przekazał prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.