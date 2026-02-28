Ciało mężczyzny w parku

Do zdarzenia doszło w Poznaniu Źródło: Google Earth

- Dzisiaj około godziny 6.50 od jednego z przechodniów otrzymaliśmy zgłoszenie o znalezieniu zwłok mężczyzny na terenie Parku Górczyńskiego. Na miejscu zostały przeprowadzone czynności z udziałem prokuratora i lekarza medycyny sądowej. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w spowodowaniu śmierci - poinformowała podinspektor Iwona Liszczyńska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Zlecone zostanie wykonanie sekcji. Śledczy ustalają tożsamość zmarłego.