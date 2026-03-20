Osiem szkieletów w centrum miasta

Poznań. Siedem szkieletów znalezionych przy ulicy Garbary

Pochówki odkryto na budowie niewielkiego budynku mieszkalnego przy ulicy Garbary w bezpośrednim sąsiedztwie kantoru Krzyżanowskiego. To budynek powstały w 1882 roku, pełniący rolę pawilonu z ekspozycją przedsiębiorstwa budowlanego i kamieniarskiego Antoniego Krzyżanowskiego, poznańskiego przemysłowca i budowniczego.

Na pochówki natrafiono w miejscu, w którym mają znaleźć się zbiorniki na deszczówkę. Odkryto szczątki ośmiu osób.

Jeden ze znalezionych szkieletów

- Mamy w tej chwili odsłonięte dwa pochówki zbiorowe. To już możemy z całą pewnością stwierdzić, że są dwie grupy ludzi pochowanych jako dwa zespołowe groby - mówi Artur Dębski, archeolog.

To ofiary oblężenia Poznania?

Wstępnie datują pochówek na przełom XVII i XVIII wieku. - W tym miejscu nie było nowożytnego cmentarza. Był natomiast - na Tamie Garbarskiej - szpital choleryczny, może z tym należy wiązać ten pochówek - zastanawia się Paweł Skrzypalik, autor Cyfrowego Lapidarium Poznania.

Znaleziono siedem szkieletów

Archeolodzy znajdowali już w okolicy pochówki. Były one po drugiej stronie ulicy Garbary. Pod koniec XIX wieku przy Małych Garbarach 1 podczas prac ziemnych natrafiono na ludzkie kości. "Należy przypuszczać, iż wzorem innych średniowiecznych i nowożytnych fundacji szpitalnych, w ich sąsiedztwie funkcjonował niewielki cmentarz (szczątki ujawniono m.in w obrębie posesji pod adresem Małe Garbary 9)" - pisał Skrzypalik na Cyfrowym Lapidarium Poznania.

- Do końca nie wiemy, czy one są związane z kościołem Świętego Ducha (znajdował się za Bramą Wroniecką, czyli w rejonie obecnego skrzyżowania ulic Małe Garbary i Wronieckiej - dop. red.), czy może z tym zespołem, który w tej chwili odkrywamy. Jest to jakieś cmentarzysko o charakterze w tej chwili nie do końca sprecyzowanym w oparciu o źródła źródła historyczne. Musimy prześledzić jeszcze archiwalia - tłumaczy Dębski.

Pochówek datowano na przełom XVII i XVIII wieku

Niewykluczone, że pochówki mogą mieć związek z oblężeniem Poznania w 1704 podczas III wojny północnej (1700–1721).

Cztery szkielety nałożone są jeden na drugi. - Nie są to ciała rzucone na stos czy do jamy grobowej, starano się je w miarę ułożyć. Z tego możemy sobie domniemywać, że osoby, które tych ludzi chowały były z nimi związane, a przynajmniej umiały docenić powagę śmierci - wyjasnia Dębski.

Druga mogiła jest odkryta tylko częściowo.

Nad nimi znajdowały się śmieci z drugiej połowy XVIII wieku. Między szkieletami natrafiono też na zielony kafel z końca XVII wieku, co oznacza, ze pochówki nie mogą być starsze.

Wstępna analiza antropologiczna wskazuje, że są to szkielety młodych mężczyzn.

