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Poznań

Nie zatrzymał się do kontroli, uciekł policjantom. Nagranie

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Kierujący hulajnogą uciekł policji
Kierujący hulajnogą uciekł policjantom
Źródło wideo: poznan_moment
Źródło zdj. gł.: poznan_moment
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Chcieli zatrzymać do kontroli jadącego na hulajnodze elektrycznej, ten zaczął uciekać. Rozpoczął się pościg. Policjanci jechali radiowozem. Ostatecznie uciekł, jest poszukiwany.

Policjanci w Poznaniu chcieli zatrzymać do kontroli młodego mężczyznę jadącego na hulajnodze elektrycznej. Ten zaczął uciekać. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, jak w czarnym kasku, zakrywającym twarz, jedzie ścieżką rowerową, uciekając przed radiowozem.

W pewnym momencie, po przejechaniu kilkuset metrów, na zakręcie, przy podjeździe pod górę, policjanci zatrzymali swoje auto i jeden z nich pieszo próbował dogonić jadącego hulajnogę, ten mu jednak uciekł.

Policja poszukuje osoby jadącej hulajnogą

Nadkom. Maciej Święcichowski z zespołu prasowego wielkopolskiej policji przekazał, że kierujący hulajnogą cały czas jest poszukiwany.

- Musi się liczyć z ewentualnym zarzutem niezatrzymania się do kontroli. O ostatecznej kwalifikacji będzie decydował zgromadzony materiał dowodowy, a o wymiarze kary sąd - przekazał tvn24.pl nadkom. Maciej Święcichowski.

Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Hulajnogi elektrycznePolicja
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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