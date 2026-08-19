Nie zatrzymał się do kontroli, uciekł policjantom. Nagranie
Policjanci w Poznaniu chcieli zatrzymać do kontroli młodego mężczyznę jadącego na hulajnodze elektrycznej. Ten zaczął uciekać. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, jak w czarnym kasku, zakrywającym twarz, jedzie ścieżką rowerową, uciekając przed radiowozem.
W pewnym momencie, po przejechaniu kilkuset metrów, na zakręcie, przy podjeździe pod górę, policjanci zatrzymali swoje auto i jeden z nich pieszo próbował dogonić jadącego hulajnogę, ten mu jednak uciekł.
Policja poszukuje osoby jadącej hulajnogą
Nadkom. Maciej Święcichowski z zespołu prasowego wielkopolskiej policji przekazał, że kierujący hulajnogą cały czas jest poszukiwany.
- Musi się liczyć z ewentualnym zarzutem niezatrzymania się do kontroli. O ostatecznej kwalifikacji będzie decydował zgromadzony materiał dowodowy, a o wymiarze kary sąd - przekazał tvn24.pl nadkom. Maciej Święcichowski.