Wypadek w bazie wojskowej, ranna szeregowa

Powidz (Wielkopolska) Źródło: Google

23-letnia szeregowa z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach spadła z wysokości trzech metrów podczas ćwiczeń na terenie bazy wojskowej w Powidzu (Wielkopolskie). Helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował ją do szpitala w Koninie.

Rzeczniczka 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu mjr Iwona Grześkowiak poinformowała, że do wypadku doszło w poniedziałek podczas przygotowań do zawodów Ośrodka Sprawności Fizycznej (OSF). 23-latka nie zdołała złapać wiszącej na wysokości około trzech metrów liny, która jest częścią toru przeszkód OSF i upadła na twarz. Grześkowiak dodała, że początkowo kobieta była przytomna. Pierwszej pomocy udzielili jej medycy wojskowi, jednak po pewnym czasie 23-latka straciła przytomność. Na terenie bazy lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował żołnierkę do szpitala w Koninie. Naczelna pielęgniarka placówki w Koninie przekazała, że kobieta odzyskała przytomność, obecnie wykonywane są badania sprawdzające jej stan.