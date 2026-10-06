Zostawił auto na torowisku, uderzył w nie pociąg
W nocy z poniedziałku na wtorek policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące zderzenia pociągu towarowego z samochodem osobowym na przejeździe kolejowym przy ul. Gajowej w Pobiedziskach (Wielkopolska).
Sytuacja była bardzo groźna. Na szczęście okazało się, że w aucie nikogo nie było.
- Funkcjonariusze od razu ustalili tożsamość właściciela tego pojazdu. Został on zatrzymany kilka godzin później w niedalekiej odległości od tych torów kolejowych, gdzie miało miejsce to zdarzenie - powiedział TVN24 sierż. Michał Wiśniowski z biura prasowego poznańskiej policji.
Jak podaje policja, oprócz samej lokomotywy w zdarzeniu, nieznacznemu uszkodzeniu uległa infrastruktura kolejowa.
Zatrzymali 37-latka
W momencie zatrzymania był trzeźwy i posiadał uprawnienia do kierowania. Od zatrzymanego pobrano krew do dalszych badań pod kątem przebywania pod wpływem środków odurzających.
Policjanci przeprowadzili czynności na miejscu. Zabezpieczyli też nagrania z monitoringu. - Teraz funkcjonariusze pracują cały czas nad tą sprawą, zbierają materiał dowodowy. 37-latek przebywa w policyjnym areszcie - dodał Wiśniowski.
Śledczy wyjaśniają, dlaczego mężczyzna porzucił auto na torowisku. Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie przesłuchany.
Wiadomo, że 37-latek był już znany policji.