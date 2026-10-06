Poznań Zostawił auto na torowisku, uderzył w nie pociąg

Zostawił auto na torach. Uderzył w nie pociąg Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W nocy z poniedziałku na wtorek policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące zderzenia pociągu towarowego z samochodem osobowym na przejeździe kolejowym przy ul. Gajowej w Pobiedziskach (Wielkopolska).

Sytuacja była bardzo groźna. Na szczęście okazało się, że w aucie nikogo nie było.

- Funkcjonariusze od razu ustalili tożsamość właściciela tego pojazdu. Został on zatrzymany kilka godzin później w niedalekiej odległości od tych torów kolejowych, gdzie miało miejsce to zdarzenie - powiedział TVN24 sierż. Michał Wiśniowski z biura prasowego poznańskiej policji.

Pociąg uderzył w pozostawiony samochód Źródło zdjęcia: TVN24

Jak podaje policja, oprócz samej lokomotywy w zdarzeniu, nieznacznemu uszkodzeniu uległa infrastruktura kolejowa.

Zatrzymali 37-latka

W momencie zatrzymania był trzeźwy i posiadał uprawnienia do kierowania. Od zatrzymanego pobrano krew do dalszych badań pod kątem przebywania pod wpływem środków odurzających.

Policjanci przeprowadzili czynności na miejscu. Zabezpieczyli też nagrania z monitoringu. - Teraz funkcjonariusze pracują cały czas nad tą sprawą, zbierają materiał dowodowy. 37-latek przebywa w policyjnym areszcie - dodał Wiśniowski.

Śledczy wyjaśniają, dlaczego mężczyzna porzucił auto na torowisku. Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie przesłuchany.

Wiadomo, że 37-latek był już znany policji.