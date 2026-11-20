Pracownik utknął na wysokości ośmiu metrów. Strażacy użyli lin
Do zdarzenia doszło w środę podczas prac przy jednej z maszyn. Strażacy otrzymali zgłoszenie około godz. 9.30. Mężczyzna z urazem kolana nie mógł sam zejść z wysokiej platformy. Na miejsce pojechała specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego z Kalisza.
- Po przybyciu na miejsce ratownicy umieścili pracownika w noszach kubełkowych i opuścili go na niższy podest, który znajdował się około czterech metrów nad ziemią. Tam przepięli nosze do drugiego układu linowego i sprowadzili mężczyznę na dół - relacjonuje Jacek Bartczak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.
Mężczyzna był przytomny. Po sprowadzeniu na ziemię przejęli go ratownicy medyczni. Cała akcja trwała około półtorej godziny.
- Tego typu akcje zdarzają się rzadko, bo nieczęsto kaliska grupa ratowników wysokościowych jest wzywana do zakładów. Jednak jesteśmy przygotowani na każdą sytuację. Nasza grupa liczy 25 osób. Część z nich ma również kwalifikacje pozwalające prowadzić działania z wykorzystaniem śmigłowca - powiedział Jacek Bartczak z kaliskiej straży pożarnej.