"Jak ten łabędź pięknie tańczy". A co robi naprawdę?

Lusowo. Nietypowe zachowanie łabędzia Źródło: IG/ floressss_wild

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Operator TVN24 Adrian Tylczyński był świadkiem nietypowej sytuacji w Lusowie pod Poznaniem. W czwartek (19 lutego) podczas obserwacji ptaków nad Jeziorem Lusowskim zauważył łabędzia, który wykonywał dziwne ruchy. Na nagraniu, które zarejestrował widać jak ptak kręci się w kółko i nienaturalnie wygina szyję.

Przechodzący obok spacerowicze również przyglądali się tej sytuacji. W pewnym momencie padły słowa: "zobacz, jak ten łabędź pięknie tańczy". Tyle, że to czego byli świadkami przechodnie nie ma nic wspólnego z "tańcem".

Za młody na gody

Nagranie sytuacji z Lusowa pokazaliśmy ornitologowi prof. Piotrowi Tryjanowskiemu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

- Zdecydowanie nie jest to taniec godowy, ani jakieś zachowania z zakresu toków - bo to osobnik młodociany, jeszcze płciowo niedojrzały. Świadczą o tym te brązowawe pióra w upierzeniu, a nie śnieżnobiałe jak u dorosłych, a także czerwonawy, a nie ostro kontrastowo pomarańczowy kolor dzioba - mówi nam naukowiec.

Nietypowe zachowanie łabędzia Źródło: IG/floressss_wild

Jak tłumaczy prof. Tryjanowski, takie zachowania "należy interpretować jako coś dziwnego". - Takie dziwne ruchy głowy i szyi mogą świadczyć choćby o jakiejś chorobie wirusowej z silną infekcją układu nerwowego - wskazuje.

Co można zrobić w takiej sytuacji? - Najprostsza reakcja - zostawić tego osobnika w spokoju, by nie doprowadzić jeszcze bardziej do potencjalnego przeniesienia infekcji. Jak widać [na nagraniu - przyp. red.] ptak ten trzyma się w pojedynkę, inne osobniki go unikają i to pewien sposób, który ptaki żyjące w stadach - jak właśnie łabędzie poza sezonem lęgowym - mają na izolację osobników zainfekowanych - tłumaczy prof. Tryjanowski.

Dziwne zachowanie łabędzia Źródło: IG/floressss_wild

Ptasia grypa i rzekomy pomór drobiu

Jak dowiedzieliśmy się od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu, rzeczywiście na terenie gminy Tarnowo Podgórne wykryto ognisko ptasiej grypy u dzikich ptaków oraz rzekomego pomoru u drobiu. Te choroby wirusowe stwarzają zagrożenie przede wszystkim właśnie dla ptaków - zarówno dzikich, wolnożyjących, jak i dla drobiu hodowanego.

>>>MAPA OGNISK PTASIEJ GRYPY W POLSCE - DANE GŁÓWNEGO INSPEKTORATU WETERYNARII >>>

10 lutego wojewoda wielkopolska wydała rozporządzenie w sprawie zwalczania rzekomego pomoru drobiu na terenie powiatu poznańskiego i szamotulskiego. Lusowo znajduje się na terenie obszaru zapowietrzonego - to strefa w promieniu trzech kilometrów od gospodarstwa, w którym wykryto chorobę.

Osoby, które mają kontakt z drobiem i dzikimi ptakami są zobowiązane do stosowania środków higieny, w tym odkażania rąk i obuwia.

Lusowo. Strażacy interweniują na jeziorze Źródło: IG/ floressss_wild

Jak pomóc?

W przypadku dzikich ptaków zarażonych ptasią grypą nie da się im już pomóc.

Jeśli jednak nie mamy pewności, co może powodować "dziwne zachowanie" ptaków czy innych zwierząt - najlepiej zwrócić się do miejscowego urzędu gminy. - Gminy mają programy dotyczące pomocy zwierzętom bezdomnym oraz powypadkowym i są w stanie podjąć działania z miejscowymi lekarzami, żeby zweryfikować takie niepokojące zachowanie. Samemu na pewno nie wolno zbliżać się do dzikiego zwierzęcia, bo to może być niebezpieczne. Po zgłoszeniu do gminy, to właśnie ona będzie podejmować dalsze działania i decyzje - tłumaczy Grzegorz Wegiera, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu.

Łabędź na Jeziorze Lusowskim Źródło: IG/floressss_wild

Szef Powiatowego Inspektoratu Weterynarii przypomina również, że jako instytucja zwalczają choroby u zwierząt gospodarskich. U zwierząt dzikich jedynie monitoruje się sytuację, żeby wiedzieć jak przemieszcza się choroba.

- Ten monitoring dotyczy już martwych ptaków. Żywych nie bada się w kierunku ptasiej grypy, ani nie pomaga im się umrzeć. Powiatowego Lekarza Weterynarii lub gminę można poinformować o znalezieniu martwych ptaków. Jak mamy takie zgłoszenie to lekarz od nas jedzie zweryfikować sytuację, zabiera truchło i przekazuje do badań - dodaje

Nasz operator poinformował w czwartek gminę o nietypowo zachowującym się łabędziu. W piątek (20 lutego) w tym samym miejscu pojawiła się straż pożarna. Okazało się, że na zbiorniku znajduje się też co najmniej kilka martwych już łabędzi. Strażacy przy wykorzystaniu sań lodowych odłowili truchła ptaków. Pomogli również jednemu łabędziowi, który przymarzł do lodu.

Lusowo. Strażacy interweniują na jeziorze Źródło: IG/ floressss_wild

OGLĄDAJ: Co dalej z KRS? Konferencja ministra sprawiedliwości