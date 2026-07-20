Ojciec został na peronie, pociąg z dzieckiem odjechał
Na Kontakt24 otrzymaliśmy zgłoszenie, z którego wynikało, że w poniedziałek na stacji w Krzyżu Wielkopolskim "ojciec z bagażem wyszedł, drzwi się zamknęły i pociąg ruszył z dzieckiem, a na peronie nie było nikogo z obsługi pociągu". Był to pociąg IC 87108 "Wielkopolanin".
Samoczynne zamknięcie drzwi
- Doszło do samoczynnego zamknięcia drzwi w wagonie numer jeden. Stało się to, kiedy opiekunowie wysiedli ze składu, a dziecko pozostało w wagonie. Pasażer poinformował obsługę pociągu o zaistniałej sytuacji, w związku z czym po kilkunastu metrach skład został zatrzymany przy krawędzi peronowej - poinformował Mateusz Gdowski z biura prasowego PKP Intercity.
Spółka przekazała, że pasażer bezpiecznie odebrał dziecko.
Pracownicy kolei sprawdzą stan techniczny wagonu, w którym doszło do tego incydentu.