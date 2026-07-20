Poznań Ojciec został na peronie, pociąg z dzieckiem odjechał Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Do zdarzenia doszło w Krzyżu Wielkopolskim Źródło wideo: Google Earth Pro Źródło zdj. gł.: ZTM

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zgłoszenie, z którego wynikało, że w poniedziałek na stacji w Krzyżu Wielkopolskim "ojciec z bagażem wyszedł, drzwi się zamknęły i pociąg ruszył z dzieckiem, a na peronie nie było nikogo z obsługi pociągu". Był to pociąg IC 87108 "Wielkopolanin".

Samoczynne zamknięcie drzwi

- Doszło do samoczynnego zamknięcia drzwi w wagonie numer jeden. Stało się to, kiedy opiekunowie wysiedli ze składu, a dziecko pozostało w wagonie. Pasażer poinformował obsługę pociągu o zaistniałej sytuacji, w związku z czym po kilkunastu metrach skład został zatrzymany przy krawędzi peronowej - poinformował Mateusz Gdowski z biura prasowego PKP Intercity.

Spółka przekazała, że pasażer bezpiecznie odebrał dziecko.

Pracownicy kolei sprawdzą stan techniczny wagonu, w którym doszło do tego incydentu.