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Poznań

Ojciec został na peronie, pociąg z dzieckiem odjechał

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Sytuacja na peronie w Wielkopolsce (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Krzyżu Wielkopolskim
Źródło wideo: Google Earth Pro
Źródło zdj. gł.: ZTM
Ojciec wysiadł, drzwi się zamknęły, a dziecko zostało w pociągu. Po chwili skład ruszył. Przedstawiciel PKP Intercity wyjaśnił, dlaczego do tego doszło.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zgłoszenie, z którego wynikało, że w poniedziałek na stacji w Krzyżu Wielkopolskim "ojciec z bagażem wyszedł, drzwi się zamknęły i pociąg ruszył z dzieckiem, a na peronie nie było nikogo z obsługi pociągu". Był to pociąg IC 87108 "Wielkopolanin".

Samoczynne zamknięcie drzwi

- Doszło do samoczynnego zamknięcia drzwi w wagonie numer jeden. Stało się to, kiedy opiekunowie wysiedli ze składu, a dziecko pozostało w wagonie. Pasażer poinformował obsługę pociągu o zaistniałej sytuacji, w związku z czym po kilkunastu metrach skład został zatrzymany przy krawędzi peronowej - poinformował Mateusz Gdowski z biura prasowego PKP Intercity.

Spółka przekazała, że pasażer bezpiecznie odebrał dziecko.

Pracownicy kolei sprawdzą stan techniczny wagonu, w którym doszło do tego incydentu.

Źródło: Kontakt24
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Tagi:
Kolej
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
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