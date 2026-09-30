Wybuch w mieszkaniu, wypadły okna, uszkodzona jest ściana
Zgłoszenie do wielkopolskich strażaków o wybuchu w bloku przy ulicy Nacławskiej na osiedlu Sportowym w Kościanie wpłynęło o godz. 9.38.
- Do eksplozji doszło w mieszkaniu na drugim piętrze - mówi kapitan Dawid Kryś, oficer prasowy kościańskiej straży pożarnej.
Wyrwane okno, uszkodzona ściana
W budynku uszkodzona jest ściana między oknami, siła wybuchu wyrwała też okna i drzwi balkonowe.
- Najważniejszą informacją dla nas w pierwszych momentach działania było to, że w mieszkaniu, w którym doszło do wybuchu nie było nikogo - podkreśla Kryś.
W sumie w całym bloku znajduje się dziesięć mieszkań. W momencie eksplozji w środku były trzy osoby, które ewakuowały się przed przybyciem służb. To dwie osoby mieszkające na parterze i jedna na drugim piętrze. - Nie odniosły żadnych obrażeń - relacjonuje Kryś.
W mieszkaniu nie było instalacji gazowej ani butli
Strażacy zabezpieczyli teren działań. Na miejscu pracuje policja, która prowadzi czynności i wyjaśnia przyczyny oraz okoliczności wybuchu. - Do mieszkania, w którym doszło do wybuchu, nie była doprowadzona instalacja gazowa (w samym budynku jest - red.), nie było też butli z gazem. Nasze mierniki także nic nie wykazały - mówi Kryś.
Na miejscu zdarzenia pracuje pogotowie gazowe i nadzór budowalny. - Mieszkanie, w którym doszło do wybuchu na pewno będzie wyłączone z użytkowania. Wewnątrz zniszczeniu uległa ściana nośna jednego pokoju - wyjaśnia Kryś.
Mieszkanie znajduje się na ostatniej kondygnacji. Dach budynku jednak nie uległ uszkodzeniu.
Nie wiadomo czy mieszkańcy wrócą do domu
- Inspektorzy ocenią stan całego budynku, czy nie doszło do naruszenia konstrukcji. Po ich ekspertyzie dopiero zostanie podjęta decyzja o możliwości powrotu pozostałych mieszkańców do swoich mieszkań - poinformował Kryś.
Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej, obecnie pozostały dwa, reszta została zawrócona do bazy.