Poznań Wybuch w mieszkaniu, wypadły okna, uszkodzona jest ściana

Kościan. Wybuch w mieszkaniu na drugim piętrze bloku Źródło wideo: Koscian112.pl Źródło zdj. gł.: ekoscian.eu

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Zgłoszenie do wielkopolskich strażaków o wybuchu w bloku przy ulicy Nacławskiej na osiedlu Sportowym w Kościanie wpłynęło o godz. 9.38.

- Do eksplozji doszło w mieszkaniu na drugim piętrze - mówi kapitan Dawid Kryś, oficer prasowy kościańskiej straży pożarnej.

Nadzór budowlany podejmie decyzje czy mieszkańcy będą mogli wrócić do domu Źródło zdjęcia: ekoscian.eu

Wyrwane okno, uszkodzona ściana

W budynku uszkodzona jest ściana między oknami, siła wybuchu wyrwała też okna i drzwi balkonowe.

- Najważniejszą informacją dla nas w pierwszych momentach działania było to, że w mieszkaniu, w którym doszło do wybuchu nie było nikogo - podkreśla Kryś.

Kościan. Zniszczony budynek po wybuchu gazu Źródło: ekoscian.eu

W sumie w całym bloku znajduje się dziesięć mieszkań. W momencie eksplozji w środku były trzy osoby, które ewakuowały się przed przybyciem służb. To dwie osoby mieszkające na parterze i jedna na drugim piętrze. - Nie odniosły żadnych obrażeń - relacjonuje Kryś.

W mieszkaniu nie było instalacji gazowej ani butli

Strażacy zabezpieczyli teren działań. Na miejscu pracuje policja, która prowadzi czynności i wyjaśnia przyczyny oraz okoliczności wybuchu. - Do mieszkania, w którym doszło do wybuchu, nie była doprowadzona instalacja gazowa (w samym budynku jest - red.), nie było też butli z gazem. Nasze mierniki także nic nie wykazały - mówi Kryś.

Do wybuchu doszło przed godziną 10 Źródło zdjęcia: Koscian112.pl

Na miejscu zdarzenia pracuje pogotowie gazowe i nadzór budowalny. - Mieszkanie, w którym doszło do wybuchu na pewno będzie wyłączone z użytkowania. Wewnątrz zniszczeniu uległa ściana nośna jednego pokoju - wyjaśnia Kryś.

Mieszkanie znajduje się na ostatniej kondygnacji. Dach budynku jednak nie uległ uszkodzeniu.

Nie wiadomo czy mieszkańcy wrócą do domu

- Inspektorzy ocenią stan całego budynku, czy nie doszło do naruszenia konstrukcji. Po ich ekspertyzie dopiero zostanie podjęta decyzja o możliwości powrotu pozostałych mieszkańców do swoich mieszkań - poinformował Kryś.

Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej, obecnie pozostały dwa, reszta została zawrócona do bazy.