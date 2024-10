Zostawił dobermana w rozgrzanym aucie. Pies nie przeżył, właściciel stanie przed sądem

26-latek, który w lipcu w Kaliszu zostawił psa w rozgrzanym aucie i doprowadził do jego śmierci, odpowie za to karnie. Jak podało Radio Poznań, akt oskarżenia trafił już do sądu. Za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem grozi mu nawet pięć lat więzienia.

Pies miał 60 stopni, pracownicy parzyli się o jego ciało

Był pijany, nie umiał wytłumaczyć swojego zachowania

- Pozostawił psa w zamkniętym samochodzie w godzinach od 14 do 15. Temperatura wynosiła wówczas co najmniej 34 stopnie Celsjusza, co stanowiło zagrożenie dla życia zwierzęcia i w konsekwencji doprowadziło do jego zgonu – tłumaczył Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.