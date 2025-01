Wezwał karetkę, bo skończył mu się alkohol

"112 to nie numer do kumpla czy przyjaciółki"

- To numer, który "stawia na nogi" służby ratunkowe mające za zadanie ratowanie życia, zdrowia, mienia i zatrzymywania przestępców. To nie numer do kumpla czy przyjaciółki, z którego możemy korzystać bez ograniczeń i z byle powodu. Dlatego policjanci nie mają pobłażania wobec tych, którzy to lekceważą - kończy.