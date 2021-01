Samochód wpadł do rzeki, w środku znaleźli ciało 22-letniego mężczyzny

Zgłoszenie o pojeździe, który wpadł do Warty, strażacy otrzymali przed godziną 8. - Natychmiast trzy zastępy straży pożarnej udały się na miejsce z łodzią. Łódź została zwodowana, a ratownik w specjalnym ubraniu wszedł do wody. Samochód znajdował się całkowicie pod wodą. Leżał na dachu, tylko koła wystawały nad powierzchnię - mówi st. kpt. Dariusz Szymura ze straży pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Samochód udało się podczepić do liny i z pomocą wyciągarki sprowadzić na brzeg. - Niestety, okazało się, że wewnątrz znajdowało się ciało mężczyzny - mówi Szymura.

Było ślisko

Jak mówi Szymura, auto wpadło do rzeki prawdopodobnie z polnej drogi na wale przeciwpowodziowym. W nocy i nad ranem mogło być tam bardzo ślisko.

- Mogło to być przyczyną tego tragicznego zdarzenia - dodaje Szymura.

Policjanci na miejscu ustalili dane mężczyzny, który znajdował się w hondzie. Okazało się, że jest to 22-latek. Jego ciało zostało przez prokuratora zabezpieczone do sekcji. - Wstępne ustalenia mówią, że do zdarzenia doszło najprawdopodobniej kilka godzin wcześniej. Śledczy będą wyjaśniać wszelkie szczegóły - informuje Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.