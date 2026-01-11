Stracił panowanie nad autem, wjechał w dom

9 stycznia, krótko przed godziną 22 poznańscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na ulicy Poznańskiej w Borówcu. Na miejscu pojawiły się dwa zastępy straży pożarnej, w tym OSP Kamionki.
- Kierujący fordem najprawdopodobniej nie zapanował nad pojazdem, po czym uderzył w ogrodzenie posesji i elewację budynku. Kierujący samodzielnie wyszedł z pojazdu i ostatecznie został przewieziony do szpitala przez służby medyczne - poinformowała podinsp. Iwona Liszczyńska z biura prasowego wielkopolskiej policji.
Może stracić prawo jazdy
Policjanci ustalili, że w chwili zdarzenia 26-letni mieszkaniec powiatu poznańskiego był nietrzeźwy. Badanie wykazało u niego 1,5 promila alkoholu w organizmie.
- Za popełnione przestępstwo 26-latkowo grozi kara pozbawienia wolności. Musi się również liczyć z utratą prawa jazdy i sądowym zakazem prowadzenia pojazdów - dodała podinsp. Iwona Liszczyńska.
Autorka/Autor: aa/b
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: FB/OSP Kamionki