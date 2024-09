200 próbek chemikaliów i "przedmiot, który emitował promieniowanie radioaktywne"

Służby pojawiły się w Siedlcu (woj. wielkopolskie) w piątek rano. Z pierwszych informacji wynikało, że na jednej z prywatnych posesji mogą się znajdować niebezpieczne odpady radioaktywne. Wyspecjalizowane jednostki straży pożarnej z Poznania i Leszna pojawiły się na miejscu, by zweryfikować te informacje i ustalić, co faktycznie znajduje się w tym miejscu.

Osobno nie stanowią zagrożenia, składowane razem są niebezpieczne

Strażak wyjaśnił, że większość ze znalezionych substancji to chemikalia dostępne na rynku, które osobno nie stanowią dużego zagrożenia, ale składowane z pozostałymi substancjami były niebezpieczne. - Część z tych materiałów mogła być też pozyskana w jakiś nielegalny sposób, bo nie ma ich w codziennym obrocie, ale to musi wyjaśnić policja - wskazał. Strażak dodał, że to policja, w ramach swojego postępowania, będzie dokładnie ustalać, do czego miały służyć znalezione substancje. Oficer prasowy policji w Wolsztynie asp. sztab. Wojciech Adamczyk powiedział w sobotę, że teren znaleziska został zabezpieczony, a śledczy czekają teraz na szczegółowe wyniki badań chemikaliów. W czasie prowadzonych na miejscu działań nie było zagrożenia wymagającego ewakuacji okolicznych mieszkańców.