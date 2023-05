Największa flaga Polski jest w Wolinie. Ma prawie 800 metrów kwadratowych

Długi weekend majowy pokazał, że Pomorze Zachodnie lubuje się w ogromnych flagach Polski. We wtorek na plaży w Międzyzdrojach rozwinięto 2,5 kilometrową biało-czerwoną, która tym samym pobiła rekord na najdłuższą flagę w historii. Została podzielona na dwie części, które rozwijane były z dwóch przeciwnych kierunków. Pośrodku czekały szwaczki z maszynami do szycia, by dwie części połączyć. Musiało ją podtrzymywać około tysiąca osób.