Sztutowo. Wizja lokalna na terenie niemieckiego obozu Stutthof. Na potrzeby procesu Irmgard Furchner, sekretarki komendanta

Trwa czterodniowa wizyta papieża w Bahrajnie w Zatoce Perskiej. To jego 39. zagraniczna pielgrzymka, a zarazem pierwsza w historii wizyta papieża w tym kraju. W piątek Franciszek spotkał się w meczecie z Muzułmańską Radą Starszych. - Bóg pokoju nigdy nie prowadzi do wojny, nigdy nie nawołuje do nienawiści, nigdy nie skłania do przemocy. A my, którzy w Niego wierzymy, jesteśmy powołani do krzewienia pokoju - mówił między innymi.