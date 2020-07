Rzucił na chodnik jedną łupinkę słonecznika. W tej sprawie zapadł własnie trzeci wyrok

- Nie poczuwam się do tego, że w jakikolwiek sposób zaśmieciłem miejsce publiczne poprzez wyrzucenie jednej łupiny słonecznika – twierdzi Sławomir Żukowski, mieszkaniec Szczecina. Sąd skazywał go już za to dwa razy. Jak mówi przysłowie - do trzech razy sztuka, bo we wtorek szczeciński sąd uniewinnił go z zarzutu.