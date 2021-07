Żaglówka przewróciła się na jeziorze. Dwoje dzieci wpadło do wody, jedno zaplątało się w liny

Podczas pobytu nad akwenami należy przestrzegać podstawowych zasad: • zanim wejdziemy/wypłyniemy na wodę, należy dokładnie sprawdzić prognozę pogody; • korzystajmy tylko ze strzeżonych kąpielisk; • nie należy skakać do wody płytkiej, oraz wody o niezbadanym gruncie; • nigdy nie wchodźmy do wody pod wpływem alkoholu – może to zakończyć się tragedią; • pod żadnym pozorem nie pozostawiajmy bez opieki swoich dzieci – nawet na chwilę nie powinny one pozostać same w wodzie; • zanim skorzystamy ze sprzętu pływającego, dokładnie sprawdźmy czy jest on w pełni sprawny i wyposażony w kamizelki ratunkowe.