Może być szybszy od ratowników, w razie potrzeby zrzuci bojkę. Na plaży pomoże dron

Tam, gdzie ciężko dopłynąć, może być szybszy od ratowników. Ma zainstalowaną kamerę i bojkę ratunkową, którą może rzucić osobie potrzebującej w wodzie pomocy. Jest w stanie - według zapewnień producenta - przeciągnąć do brzegu osobę ważącą nawet 150 kilogramów. W tym sezonie letnim ratownikom z Międzyzdrojów (Zachodniopomorskie) ma pomóc specjalny dron.

Dron to nowość, którą w tym sezonie letnim wprowadzili ratownicy z Międzyzdrojów. Może on poruszać się wzdłuż plaży, w razie potrzeby może nawet zrzucić boję ratunkową. Dzięki temu ratownicy zyskują cenny czas i mogą szybciej dotrzeć do poszkodowanych.