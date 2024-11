Prezydent Biden zezwolił Ukrainie na użycie dostarczonych przez USA pocisków dalekiego zasięgu do ataków na terytorium Rosji. Przeciągają się procedury związane z wypłatami odszkodowań dla powodzian. Naukowcy przedstawili pierwsze szczegółowe wyniki badań próbek z niewidocznej strony Księżyca. Przedstawiamy pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 18 listopada.

1. Ukraina dostała od USA zielone światło na uderzenia w głębi Rosji

Prezydent USA Joe Biden, na dwa miesiące przed zakończeniem swojej kadencji, dał Ukrainie zielone światło na użycie dostarczonej przez USA broni dalekiego zasięgu do uderzeń w głębi Rosji - poinformował "New York Times", powołując się na amerykańskich urzędników. Dziennik pisze, że taki krok stanowi "poważną zmianę" w polityce Białego Domu, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie. "Pociski przemówią same za siebie" - skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

2. Powodzianie ciągle czekają na zasiłki na odbudowę i remonty

Trwają procedury związane ze składaniem wniosków i wypłatami zasiłków dla poszkodowanych w powodzi. Nie odbywa się to bez problemów. Wojewodowie zwracają uwagę na zastój ze strony gmin, natomiast samorządy tłumaczą się niewystarczającą liczbą urzędników. Jak przekazał wojewoda dolnośląski, do tej pory tylko 27 z ponad 130 poszkodowanych gmin "w ogóle złożyło jakieś wnioski" o pomoc. - Jestem przekonany, że ten proces musi gwałtownie przyspieszyć - zapewnił Marcin Kierwiński, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi.

3. Amerykańsko-chińska rozmowa na szczycie

Prezydent USA Joe Biden spotkał się w sobotę z przywódcą Chin Xi Jinpingiem w kuluarach szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Dwustronne spotkanie trwało około dwóch godzin.

Była to pierwsza rozmowa przywódców dwóch największych gospodarek świata od siedmiu miesięcy. W czasie spotkania obaj określili relacje Waszyngton-Pekin jako "najważniejsze" na świecie i ocenili, że trzeba nimi odpowiedzialnie zarządzać, by zapobiegać konfliktowi - przekazała stacja CNN. - Cel Chin, jakim jest stabilna, zdrowa i zrównoważona relacja chińsko-amerykańska, pozostaje niezmienny - powiedział Xi, odnosząc się do niedawnych wyborów w USA, wygranych przez Donalda Trumpa.

4. Trzy osoby zginęły, trzy inne są ranne. Tragiczny wypadek pod Brodnicą

W niedzielę w Obórkach (województwo kujawsko-pomorskie) zderzyły się dwa samochody osobowe. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu poinformowała, że w wyniku wypadku zginęły trzy osoby. Jak poinformował Paweł Dominiak, oficer prasowy KPP w Brodnicy,zginęła kobieta i mężczyzna z opla oraz 9-letnie dziecko, które podróżowało nissanem.

5. Tajemnice niewidocznej strony księżyca. Są wyniki badań

Naukowcy przedstawili pierwsze szczegółowe wyniki badań próbek z niewidocznej strony Księżyca dostarczonych przez chińską sondę Chang'e 6. Analiza ich składu wskazała, że między trzema a czterema miliardami lat temu trwała tam aktywność wulkaniczna. To kluczowe informacje dla zrozumienia wyraźnych różnic między półkulami Srebrnego Globu.

