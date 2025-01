Zaczyna się proces. To jest wynik dobrej współpracy prezydenta Zełenskiego i premiera Tuska - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Odniósł się w ten sposób do decyzji o pierwszych ekshumacjach polskich ofiar UPA. Zapytany, czy może się to zacząć jeszcze w tym roku, pokiwał głową kilka sekund nie odpowiadając. - Myślę, że naprawdę to będzie szybko - dodał po chwili.

Premier Donald Tusk poinformował w mediach społecznościowych, że "jest decyzja o pierwszych ekshumacjach polskich ofiar" UPA. "Dziękuję ministrom kultury Polski i Ukrainy za dobrą współpracę. Czekamy na kolejne decyzje" - dodał.

Kowal: to wynik dobrej współpracy Zełenskiego i Tuska

O tej sprawie mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej, szef sejmowej komisji spraw zagranicznych, pełnomocnik rządu RP ds. odbudowy Ukrainy.

- To jest wynik dobrej współpracy prezydenta Zełenskiego i premiera Tuska, ich rozmów. Zaczyna się proces. O każdym następnym etapie będziemy informowali. A proces ma doprowadzić do jednej prostej rzeczy. I doprowadzi - mówił.

Dodał, że po stronie ukraińskiej jest dzisiaj kilku polityków na najważniejszych pozycjach, "którzy rozumieją, że ta sprawa ma znaczenie humanitarne". - Portem jest to, żeby każdy, kto ma bliskich po tamtej stronie granicy, którzy zginęli mniej więcej 80 lat temu, (...), i oczywiście po naszej stronie to samo, (żeby każdy - red.) miał prawo do tego, żeby postawić krzyż, znaleźć zwłoki bliskich, pochować godnie ciało, pomodlić się. To jest taka prosta, zwykła rzecz - powiedział.

Kiedy rozpoczną się ekshumacje? "Myślę, że naprawdę to będzie szybko"

- Jest jasna procedura, i to robią oczywiście obie strony, i to powinna być rzecz bez żadnego targowania się, bez żadnej wzajemności. Po prostu zwykły ludzki gest. Wszyscy ludzie, którzy biorą w tym udział, wykonują po prostu bardzo dobrą rzecz i dają świadectwo, że mają do problemu życia ludzkiego humanitarne podejście - dodał przedstawiciel klubu KO.

Kowal zapytany, czy proces ekshumacji może zacząć się jeszcze w tym roku, nie odpowiedział, równocześnie pokiwał głową. - Myślę, że naprawdę to będzie szybko - dodał.

Autorka/Autor:mjz/adso

Źródło: TVN24