"To była jedyna możliwa decyzja". Dlaczego? Tłumaczy sędzia Wróbel

Sprawa wróciła do PKW, ale Komisja odroczyła posiedzenie do czasu "systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP", a następnie nie podjęła w trybie obiegowym uchwały w sprawie sprawozdania PiS. Następne posiedzenie PKW w tej sprawie wyznaczono na poniedziałek.

"To była jedyna możliwa decyzja"

Stwierdził, że "problem został stworzony przez (pierwszą prezes SN - red.) profesor Małgorzatę Manowską". - Świadoma tego, jakie jest orzecznictwo Trybunałów, orzeczenia SN, jakby na złość to zażalenie skierowała do organu, który nie mógł spowodować skutku w postaci wydania zaleceń dla Państwowej Komisji Wyborczej. PKW naprawdę nie mogła zrobić nic innego - mówił.

"Chaos nie przełoży się na przejmowanie urzędu przez nowo wybranego prezydenta"

Wyjaśniał, że "problemem jest, że w ustawie o Sądzie Najwyższym, kiedy ją zmieniano, aby przejmować polityczną kontrolę nad SN, wymyślono ten organ nadzwyczajny, jakim jest Izba Kontroli Nadzwyczajnej". - Miał być to sąd od spraw politycznych. Konstytucja wprost zakazuje tworzenia takich sądów. Trybunały międzynarodowe uznały, że to sąd nie jest, a przynajmniej nie może orzekać jako sąd. Wobec tego tu mamy kłopot - w ustawie o SN wskazuje się, że ta Izba powinna orzekać o ważności, nieważności wyborów - wskazywał.

- Gdyby ta Izba wydała takie orzeczenie - a ponieważ jest to polityczny organ, to trzeba myśleć o kategoriach też politycznych, czyli walki o władzę - to trzeba byłoby zastanowić się, czy mielibyśmy do czynienia z konstytucyjnym stwierdzeniem nieważności wyborów przez SN. Moim zdaniem nie, więc takie orzeczenie, wydane przez taką izbę, nie miałoby znaczenia prawnego - powiedział.