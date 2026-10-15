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Nie żyje Wiktor Legowicz

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Wiktor Legowicz
Wiktor Legowicz
Źródło zdj. gł.: Rafał Guz/PAP
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Znany dziennikarz Wiktor Legowicz zmarł w wieku 77 lat. Poinformowała o tym radiowa Trójka, z którą był związany przez dekady. Stworzył "Informator ekonomiczny", przez wiele lat był też szefem Programu 3.

"W wieku 77 lat zmarł WIKTOR LEGOWICZ, od lat 70. ubiegłego wieku związany z Programem 3 Polskiego Radia, w latach 1983-1991 nasz dyrektor" - czytamy w poście zamieszczonym na profilu Trójki - Programu 3 Polskiego Radia w portalu X.

"Wiktor stworzył 'Informator ekonomiczny', miał świetny kontakt z zespołem. Po przejściu na emeryturę był z nami w stałym kontakcie. Dzwonił, wspierał, pomagał" - dodano. "Dziękujemy Ci za wszystko, byłeś wspaniałym kolegą i nauczycielem. Będziemy bardzo tęsknić" - zakończyli swój wpis pracownicy stacji.

Wiktor Legowicz - najważniejsze fakty

Na stronie internetowej Polskiego Radia przypomniano fakty z życia Wiktora Legowicza. Urodzony w 1949 roku, swoją przygodę z Programem 3 rozpoczął w latach 70. w czasie praktyk studenckich. - Na trzecim roku studiów można było wybrać praktykę studencką właśnie na Myśliwieckiej. Ja kończyłem pedagogikę na UW i wybrałem redakcję dziecięcą, która miała tu siedzibę. Przez to poznałem ludzi z Trójki i tak zostałem do dzisiaj - opowiadał w 2017 roku w audycji "Ja tu gram".

Słuchacze pamiętają go jako twórcę i prowadzącego audycję "Informator ekonomiczny". Zapoczątkowana w 1992 roku, w prosty sposób przybliżała tematy gospodarcze. Jak tłumaczył wówczas Legowicz, "staramy się nadążać za zmieniającym się światem, przyśpieszeniem w technologiach, w tym np. w bankowości czy mikroekonomii, jak również mówić prostym, zrozumiałym językiem. Dlatego przygotowując materiał czy rozmawiając z ekspertem z danej dziedziny zawsze wyobrażamy sobie słuchaczy, którzy nie znają się na podstawowych terminach ekonomicznych".

Na antenie Programu 3 pracował także jako jeden z prowadzących publicystyczno-ekonomiczną audycję "Winien i ma". Legowicz był także zastępcą redaktora naczelnego dziennika "Nowa Europa", a także wykładowcą akademickim. W 2015 roku otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski "za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju Polskiego Radia". Był także laureatem nagrody "Ostre pióro" (w latach 1999, 2002 i 2005), nagrody Prezesa NBP i Nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka, przyznawanej przez Związek Banków Polskich.

Źródło: Polskie Radio, PAP
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Tagi:
zmarł..., nekrologi
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