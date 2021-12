Policjant w stanie sugerującym, że "może znajdować się pod wpływem alkoholu". Nie zgodził się na badanie alkomatem

Informację o nietrzeźwym policjancie pełniącym służbę na komisariacie w Węgorzewie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Do sprawy odniosła się policja. "Stan mężczyzny sugerował, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu, co jest wykroczeniem" - przekazała aspirant sztabowy Grażyna Magiera z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie. Jak dodała, funkcjonariusz nie zgodził się na badanie trzeźwości. Został zawieszony, grozi mu wydalenie ze służby.

We wtorek otrzymaliśmy odpowiedź w tej sprawie. "W piątek 3 grudnia w Komendzie Powiatowej Policji w Węgorzewie przełożeni funkcjonariusza zajmującego stanowisko dzielnicowego nabrali podejrzeń, co do zdolności mężczyzny do podjęcia czynności służbowych" - przekazała nam aspirant sztabowy Grażyna Magiera z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie. Podkreśliła, że "kontrola stanu psychofizycznego policjantów jest stałym elementem codziennych odpraw funkcjonariuszy".