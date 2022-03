RPO Marcin Wiącek: nie zmieniam stanowiska o wadliwości wyboru sędziów TK, ale wniosków o wyłączenie już nie będzie

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek oświadczył, że sędziowie, którzy zostali wybrani przez Sejm na prawidłowo już obsadzone stanowiska w Trybunale Konstytucyjnym, nie są uprawnieni do orzekania, ale ponieważ wnioski o ich wyłączenie są oddalane, to nie będzie już kolejnych.

RPO: konsekwentnie podtrzymuję, że ci sędziowie nie są uprawnieni do podejmowania czynności orzeczniczych

Marcin Wiącek przypomniał, że 24 listopada ubiegłego roku TK orzekł, że przepis Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zakresie, w jakim przyznaje Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka kompetencje do oceny legalności wyboru sędziów TK, jest niezgodny z konstytucją. "W ten sposób TK zakwestionował wynikające z Konwencji i mające konstytucyjną rangę zobowiązanie Państwa Polskiego do przestrzegania ostatecznych wyroków ETPC" - podkreślił RPO.

Dodał jednak, że z uwagi na to, iż składane przez niego wnioski o wyłączenie od orzekania są konsekwentnie oddalane, to - jako RPO - nie zamierza składać dalszych wniosków dotyczących tej materii.

Sprawa firmy Xero Flor

Sprawa rozpoznawana w maju ub.r. przez ETPC dotyczyła firmy Xero Flor, która pozwała Skarb Państwa, skarżąc wysokość odszkodowania z powodu zniszczeń na polu. Po wyrokach sądów niekorzystnych dla firmy sprawa trafiła do TK, który ją umorzył. Decyzję podpisał sędzia TK Mariusz Muszyński. Firma postawiła zarzut, że to, jaki skład sędziowski rozpatrywał jej sprawę, naruszało konstytucję, i wniosła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. ETPC przychylił się do jej argumentacji, uznając, że w polskim TK orzekał sędzia, który nie miał do tego prawa i uznał, że Polska powinna zapłacić firmie 3 tys. 418 euro odszkodowania.