Szwedzki "touchdown" w Malborku

Szwedzkie myśliwce w Polsce

Rząd Szwecji na początku marca poinformował o wysłaniu do Polski od sześciu do ośmiu Gripenów w celu monitorowania przestrzeni powietrznej NATO w okresie od kwietnia do maja. Następnie samoloty te od czerwca do sierpnia mają ochraniać NSATU (Centrum Wsparcia Bezpieczeństwa i Szkolenia NATO dla Ukrainy).