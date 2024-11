Sikorski: Jesteśmy w dobrej sytuacji. Spełniamy oczekiwania Trumpa z nawiązką

Niestabilność polityczna we Francji i Niemczech

- Musimy sprawić, aby do końca tej dekady Polska była nowoczesna, odporna i bezpieczna tak, aby Putinowi nawet nie przyszło do głowy, żeby spróbować przetestować nasze zdolności obronne - zaznaczył minister. Podkreślił, że Polska jest w bardzo dobrej sytuacji odnośnie nowego układu sił politycznych w Stanach Zjednoczonych. Przywołał dane dotyczące wydatków Polski na obronność. Mówił, że są największe w historii i największe w proporcji do PKB wśród państw członkowskich NATO : 4,3 procent w 2024 roku i planowane 4,7 procent w przyszłym roku. Dodał, że wydatki Polski spełniają z nawiązką oczekiwania Donalda Trumpa.

Potrzeba trójskoku modernizacyjnego

Jak zaznaczył, Polska do końca tej dekady powinna wejść do grupy państw G20. "Jest to ambicja do realizacji" - stwierdził Sikorski.