Pożar domu w Błotnicy. Nie żyją dwie osoby

Ciągle pesymistyczne rządowe statystyki covidowe i ciągle powtarzane rządowe apele, by się szczepić. Statystyki pokazują, że są nieskuteczne. Obowiązkowe szczepienia na pewno by to zmieniły, ale na to władza się nie decyduje, więc niektórzy decydują się na to sami. Aleksandra Kąkol.