Pożar magazynu opon w Świętochłowicach

Dwa ukraińskie śmigłowce wojskowe ostrzelały magazyn paliwa w rosyjskim mieście Biełgorod - poinformował gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow. Jak dodał, atak wywołał pożar na terenie obiektu. To - jak zauważa Reuters - pierwszy raz od początku wojny, gdy Ukraina jest oskarżona przez Rosję o przeprowadzenie ataku na jej terytorium. Strona ukraińska do tej pory nie potwierdziła tych doniesień. Około południa pojawiły się informacje o kolejnej eksplozji w obwodzie biełgorodzkim, tym razem we wsi Nikolskoje.