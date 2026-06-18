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Poseł KO Wojciech Król zasłoni się immunitetem? Termin minął, polityk dotychczas się go nie zrzekł

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Wojciech Król
Wojciech Król
Źródło zdj. gł.: PAP
Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król nie zrzekł się immunitetu dobrowolnie w terminie wyznaczonym przez marszałka Sejmu - dowiedział się Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+. To oznacza, że sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych powinna uruchomić proces uchylania immunitetu. Polityk może jednak zmienić zdanie w każdej chwili i sam wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.

Oglądaj nowe odcinki programu "News Michalskiego" w każdy wtorek i czwartek w TVN24+.

Kancelaria Sejmu w odpowiedzi na pytania Patryka Michalskiego, autora programu "News Michalskiego" w TVN24+ potwierdziła, że do środowego popołudnia poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król nie zrzekł się dobrowolnie immunitetu. Choć według komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych termin wyznaczony przez marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego na złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej minął.

Prokuratura Europejska podejrzewa Wojciecha Króla o udzielenie płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wniosek o uchylenie mu immunitetu wystosowała do Sejmu na początku maja. Marszałek Sejmu początkowo zwrócił się do Prokuratury Europejskiej o usunięcie uchybień formalnych, a na początku czerwca przekazał wniosek do komisji regulaminowej spraw poselskich i immunitetowych.

Brak dobrowolnej zgody Wojciecha Króla na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oznacza, że Sejm będzie musiał zdecydować, czy politykowi uchylić immunitet oraz czy wyrazić zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, o co również wnioskuje prokuratura.

Poseł może jednak zmienić zdanie w każdej chwili, bo niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez marszałka nie blokuje takiej możliwości, ale może wydłużyć cały proces. Poseł Król - mimo dwukrotnych próśb - nie odpowiedział na nasze pytania o to, czy zamierza zrzec się immunitetu i dlaczego tego nie zrobił we wskazanym terminie.

Śledztwo ma dotyczyć podejrzeń o korupcję

Poseł Wojciech Król został ostatnio odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego śląskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Członkostwo złożył były wiceprezydent Chorzowa i do poniedziałku szef struktur w tym mieście Marcin M. Przestał on również pełnić funkcję skarbnika w regionie. "Decyzje mają służyć ochronie wiarygodności naszej formacji" - mówił Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego i szef regionalnych struktur.

Jak podawano w komunikatach prokuratury europejskiej, śledztwo ma dotyczyć podejrzeń o korupcję czynną i bierną w związku z działalnością podmiotu odpowiedzialnego za modernizację infrastruktury tramwajowej w GZM. Zgodnie z komunikatami inwestycja jest finansowana przez UE kwotą 1,9 mld zł.

Według wcześniejszych informacji, w grudniu 2025 r. aresztowano osobę sprawującą ważną funkcję publiczną. Podejrzany miał od 2021 r. przekazywać poufne informacje faworyzowanej firmie, aby zapewnić jej przyznanie kontraktu. Łapówki miały być wypłacane za zatwierdzenie zawyżonych kosztów lub rozliczenie fikcyjnych prac.

W kwietniu zatrzymano kolejnych sześć osób i przedstawiono im zarzuty korupcyjne. EPPO informowała, że przeszukania były prowadzone w prywatnych mieszkaniach oraz biurze posła.

Na początku czerwca Prokuratura Europejska informowała o przedstawieniu zarzutów prezesowi Tramwajów Śląskich Bolesławowi K. i członkowi zarządu spółki Marcinowi M. Obaj zostali odwołani ze stanowisk. Rzecznik Tramwajów Śląskich Robert Walczak wielokrotnie podkreślał, że spółka ma w sprawie status pokrzywdzonego. Zapewniał o współpracy z organami ścigania.

Wojciech Król jest posłem od 2015 r. W 2024 r. został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Koalicja ObywatelskaŚląsk
Patryk Michalski
Patryk Michalski
Dziennikarz TVN24
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