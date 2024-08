W sondażu pracowni Opinia24 poproszono ankietowanych o wskazanie, na który komitet wyborczy oddaliby głos, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę. 33,9 procent respondentów zagłosowałoby na KO, co oznacza wzrost w stosunku do lipca, kiedy taką deklarację złożyło 31,4 proc. pytanych. Za KO znalazł się PiS, cieszący się poparciem na poziomie 27,8 proc. (w lipcu było to 27,1 proc.). Ostatnie miejsce na podium należy do Konfederacji, na to ugrupowanie swój głos oddałoby 12,4 proc. respondentów (w lipcu 13,8 proc.). Nieco mniejszym poparciem cieszą się natomiast Trzecia Droga, na którą zagłosowałoby 11,4 proc. badanych (w lipcu było to 11,6 proc.) oraz Lewica - 8,2 proc. (przed miesiącem było to 9 proc.). 4,9 proc. Polaków nie wie, na kogo oddałoby głos.