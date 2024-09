Rząd PiS zlikwidował obronę cywilną. Teraz ma powstać na nowo

Powstałą lukę miała wypełnić ustawa poświęcona wyłącznie obronie cywilnej, ale zobowiązany do tego resort spraw wewnętrznych kierowany przez Mariusza Kamińskiego aż do końca poprzedniej kadencji Sejmu nie podołał temu zadaniu i przepisy nie zostały uchwalone - w efekcie przez dwa ostatnie lata w całym kraju nie finansowano tych zadań.

"Służby siedzą na chodniku"

-Nie wiem, jak jest z innymi gminami, ale my potrzebujemy tutaj specjalistów, którzy umieją zarządzać kryzysowo. Służby siedzą na chodniku i nie wiedzą, co mają robić, bo nikt nimi nie zarządza

Priorytet i spory

Natychmiast po objęciu władzy przez rząd Donalda Tuska w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji uznano ustawę o obronie cywilnej za jeden z priorytetów. Takimi słowami wyjaśnia to generał Krzysztof Bondaryk, który brał udział w pracach nad projektem: - Zapytam przewrotnie, po co bronić ojczyzny, jeżeli nie broni się jej ludności? Patrzymy na Ukrainę i staramy się wyciągnąć jak najwięcej lekcji z tych tragicznych doświadczeń – mówi były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, aktualnie dyrektor w resorcie administracji i spraw wewnętrznych.

Kluczowa decyzja to wysokość i źródła finansowania. Z przyjętych w projekcie zapisów wynika, że każdego roku będzie to nie mniej niż 0,3 PKB, a pieniądze będą pochodzić z budżetu przeznaczonego na obronę narodową. To oznacza, że będzie to kwota trzykrotnie wyższa niż przewidywał wcześniej rząd Zjednoczonej Prawicy.