Polska Rosja atakuje Ukrainę. Poderwano myśliwce, jest alert RCB Kamila Grenczyn |

Rzecznik rządu: niewykluczone, że w RCB powinno być więcej etatów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON

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W czwartek o godzinie 9.25 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o wysłaniu alertu dla mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego w związku z "rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy".

"Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazano.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. pic.twitter.com/Aj1lBJUQlb — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 8, 2026 Rozwiń

Rosja atakuje Ukrainę. Są ofiary śmiertelne

W czwartek rano ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) poinformowała, że w miejscu rosyjskiego ataku na miasto Pryłuki w obwodzie czernihowskim w północnej Ukrainie przez całą noc trwały prace poszukiwawczo-ratownicze.

Pryłuki zostały zaatakowane serią uderzeń rakietowych w środę wczesnym rankiem. Trafiony został między innymi blok mieszkalny. "Według stanu na rano potwierdzono śmierć 22 osób, w tym pięciorga dzieci. Kolejne 54 osoby zostały ranne, w tym siedmioro dzieci. Podczas akcji ratowniczej udało się uratować 15 osób, w tym jedno dziecko" - przekazała DSNS.

#Чернігівщина: у Прилуках усю ніч тривала рятувальна операція на місці російського удару по багатоповерхівці.



22 людини загинули (серед них 5 дітей), ще 54 — травмовані.

З-під завалів вдалося врятувати 15 осіб.



Рятувальники продовжують розбирати завали. pic.twitter.com/XT7WkMaECp — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) October 8, 2026 Rozwiń

Do rosyjskiego ataku doszło również między innymi Kijowie, w którego wyniku zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne - w tym dwoje dzieci.

Z kolei w obwodzie odeskim rosyjski atak uszkodził kojce i ogrodzenie schroniska dla zwierząt. Jeden z psów zginął, a inny został ranny. Spłonęło też kilkanaście samochodów na parkingu.