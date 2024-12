Bodnar dostał pierwszy raport. "Podejrzenie dotyczy ponad 600 postępowań"

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował, że otrzymał we wtorek pierwszy, liczący blisko 200 stron szczegółowy raport przygotowany przez zespół prokuratorów w Prokuraturze Krajowej. Raport zawiera analizę postępowań z lat 2016-2023, w stosunku do których wystąpiło podejrzenie politycznego wpływu na ich przebieg i podejmowane decyzje.

Raport dla Bodnara

We wpisie czytamy, że "raport będzie też podstawą odpowiedzialności dyscyplinarnej, a w części przypadków także karnej, wobec prokuratorów, którzy sprzeniewierzyli się rocie przysięgi podejmując decyzje niezgodnie z zebranym materiałem dowodowym, realizując za to polityczne polecenia lub oczekiwania". Prezentacja raportu ma odbyć się 8 stycznia w Prokuraturze Krajowej. "Jestem przekonany, że raport przyczyni się do wzmocnienia służby prokuratorskiej oraz wyeliminowania patologii. Wierzę też, że raport oraz dalsze, konsekwentne działania prokuratury dadzą osobom pokrzywdzonym poczucie sprawiedliwości" - napisał Bodnar.

Zarządzenie prokuratora krajowego

Raport końcowy w lutym 2025 roku

Prokuratura Krajowa informowała wcześniej, że raport końcowy z prac zespołu planowany jest na luty 2025 roku i będzie on zawierać również "rekomendacje dla prokuratora krajowego co do konieczności podjęcia lub wznowienia postępowań, podjęcia decyzji co do zasadności popierania oskarżenia, jak również wdrożenia odpowiedzialności dyscyplinarnej lub karnej prokuratorów".