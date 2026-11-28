Fakty po Faktach Zakaz protestu przed Trybunałem uchylony. "Szukanie wymówek" kontra "zagrożenia są realne" Oprac. Filip Czerwiński |

Zakaz protestu przed Trybunałem uchylony. "Szukanie wymówek" kontra "zagrożenia są realne" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Fakty TVN

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W sobotę Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie stołecznego ratusza na wcześniejszą decyzję sądu okręgowego. Oznacza to, że protest środowisk prawicy przed Trybunałem Konstytucyjnym będzie mógł trwać do 5 stycznia.

- Prawo do zgromadzeń to jest prawo wynikające z konstytucji, prawo honorowane międzynarodowo. I jeżeli Rafał Trzaskowski doszedł do wniosku, że takie prawo można złamać, naruszyć, zabrać, to znaczy, że nie rozumie, czym jest demokracja. Dobrze, że sądy go skorygowały, w zasadzie przemieliły jego decyzję - skomentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 europoseł Rozwoju Plus Waldemar Buda.

Zdaniem Budy niewystarczające są argumenty podnoszone przez ratusz, że protest jest uciążliwy dla okolicznych mieszkańców, gdyż zazwyczaj zgromadzenia są uciążliwe. - A szukanie jakichś wymówek po to, żeby zablokować taki protest, no jest czymś, co myślałem, że Rafał Trzaskowski jednak rozumie, że takich rzeczy się po prostu nie robi - wskazał.

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Szczerba nie podziela opinii sądu

Sądy obu instancji nie podzieliły argumentów ratusza dotyczących zakazu przedłużenia zgromadzenia przed TK.

- Sąd stwierdził, że w nienależyty sposób udowodniono te zagrożenia, które były formułowane przez ratusz. Ja uważam, że zagrożenia rzeczywiście są realne - powiedział europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.

Polityk KO wskazał, że niedaleko, przy Placu Unii Lubelskiej, jest komenda miejska straży pożarnej, "która interweniuje co 25 minut, a aleja Szucha jest bardzo ważnym korytarzem ratunkowym". - To jest na pewno utrudnianie służbom funkcjonowania w sytuacji, kiedy tak naprawdę ten protest, to zgromadzenie coraz bardziej komiczne, po prostu wygasa - ocenił.

Szczerba podkreślił, że jego ugrupowanie szanuje wyroki sądu, ale wyraził opinię, że ratusz powinien spróbować doprowadzić do zakończenia tego zgromadzenia, "używając argumentacji należytej, dotyczącej realnego bezpieczeństwa i realnych zagrożeń".

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