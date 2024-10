Wcześniej tego dnia Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK) przesłuchała pierwszych świadków w w tej sprawie. Pytania dotyczyły skupu obligacji przez bank centralny. Po przeprowadzeniu prac, komisja może przedstawić taki wniosek Sejmowi lub umorzyć postępowanie. Uchwałę o pociągnięciu prezesa NBP do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy (230) ustawowej liczby posłów.

"Glapiński zrobił wszystko, żeby pokazać, że potrafi pomagać rządowi swoich przyjaciół"

- Oprócz tego jestem przekonany, że decyzje dotyczące wysokości stóp procentowych w tamtym okresie były spóźnione. I to nie były spóźnione o miesiąc czy nawet o dwa miesiące. Bo gdyby były spóźnione o miesiąc, dwa, nikt absolutnie nie miałby podstaw, żeby cokolwiek krytykować. Bo to jest ekonomia, to nie jest matematyka, to nie jest nauka ścisła, tu jest dużo też intuicji. Ale to nasze spóźnienie to było półtora roku, dwa lata - ocenił.