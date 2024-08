Podczas nocnego pożaru jednej z kamienic w centrum Poznania doszło do silnego wybuchu. Aż 11 strażaków zostało rannych i wymagało hospitalizacji. Dwóch jest nadal poszukiwanych. Ranne zostały również trzy inne osoby - jeden z mieszkańców kamienicy i dwóch przechodniów.

Zgłoszenie o pożarze w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego dotarło do strażaków w sobotę o godz. 23.50. Pięć minut później byli już na miejscu i zaczęli akcję gaśniczą.

Podczas przeszukiwania piwnicy w celu odnalezienia źródła ognia doszło do wybuchu, po którym pożar szybko się rozwinął - przekazała nam bryg. Lucyna Rudzińska z zespołu prasowego Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Ranni i poszukiwani

Marcin Tecław, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, mówił w nocy, że poszkodowanych zostało dziewięciu strażaków. Później niestety ten bilans zwiększył się do 11. Tę liczbę potwierdził zastępca PSP w Wielkopolsce na konferencji prasowej po godz. 7.

Na razie nie ma pewności, co wybuchło. Pierwsze informacje mówiły o butli z gazem. - Od osób postronnych mamy informacje, że w piwnicy miał znajdować się magazyn z bateriami do urządzeń elektrycznych - dodał strażak.

Ranne zostały także trzy osoby cywilne: mieszkaniec i dwóch przechodniów. Trafili oni do szpitala.

Ewakuacja mieszkańców

Witold Rewers, dyrektor Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w urzędzie miasta przekazał, że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego został wezwany na miejsce, by ocenić, czy jest szansa na powrót mieszkańców do kamienicy. - Jeżeli nie wrócą - a bardzo prawdopodobne, że duża ich część, a właściwie wszyscy - nie wrócą, zostaną przewiezieni do hosteli, które już na nich czekają - zapewnił Rewers.